15.06.2021
12:09
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Происшествия

Страшная находка в Якутске

Число погибших при пожаре в коттедже по улице Луговая в столице республики достигло четырех, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

«Обнаружены фрагменты тела четвертого человека. На месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории регионального управления МЧС России и Следственного комитета по Якутии», — говорится в сообщении.

Пожар в коттедже по улице Луговой произошел ранним утром 13 июня. На месте при тушении были найдены фрагменты тел трех человек.

Позже сообщалось, что в этом же доме находился и пропал 19-летний житель Якутска. Родные вели его поиски.

Фото: МЧС РФ по Якутии.
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/fragmentyi-tela-4-go-pogibshego-obnaruzhili-na-meste-sgorevshego-doma-v-yakutske
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