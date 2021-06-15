Страшная находка в Якутске

Число погибших при пожаре в коттедже по улице Луговая в столице республики достигло четырех, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

«Обнаружены фрагменты тела четвертого человека. На месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории регионального управления МЧС России и Следственного комитета по Якутии», — говорится в сообщении.

Пожар в коттедже по улице Луговой произошел ранним утром 13 июня. На месте при тушении были найдены фрагменты тел трех человек.

Позже сообщалось, что в этом же доме находился и пропал 19-летний житель Якутска. Родные вели его поиски.