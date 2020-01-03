Страшная находка в Якутске — новые подробности

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), по факту обнаружения тела 40-летней женщины в помещении для мусорных контейнеров в районе ул. Ф. Попова города Якутска.

Тело женщины днем 1 января 2020 года обнаружил случайный прохожий, выносивший мусор. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудниками которой проведен осмотр и иные необходимые первоначальные проверочные мероприятия.

Следственными органами во взаимодействии с оперативными сотрудниками отдела по раскрытию преступлений против личности городской полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение имущественного преступления и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 24–летний житель города Якутска. В настоящее время он задержан, с ним работает следователь Следственного комитета. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По предварительным данным, конфликт между подозреваемым и потерпевшей произошел в подъезде жилого дома, где он нанес ей несколько ударов по различным частям тела. В последующем они вышли на улицу, и подозреваемый, несмотря на обессиленное состояние женщины, оставил ее возле помещения для мусорных контейнеров, а сам скрылся с места.

Проведенное 3 января 2020 года судебно-медицинское исследование показало, что смерть женщины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Распространяемая в социальных сетях информация о причастности к совершению данного преступления двух человек не соответствует действительности.