Страшная находка в селе в Якутии

3 июня 2020 года во дворе частного дома, расположенного по улице Нерюнгринская села Чурапча, обнаружено тело мужчины, 1986 г.р., с признаками смерти криминального характера.

Согласно заключению эксперта причиной смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся тяжелым ушибом головного мозга и кровоизлияниями.

По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что подозреваемый, находясь во дворе частного дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес два удара ногой и рукой в голову потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Следователем проведен комплекс неотложных следственных действий, в том числе допрошеныподозреваемый и свидетели, проведены осмотр места происшествия и проверка показаний на месте, назначены 11 судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

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