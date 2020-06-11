11.06.2020
17:00
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Происшествия

Страшная находка в селе в Якутии

3 июня 2020 года во дворе частного дома, расположенного по улице Нерюнгринская села Чурапча, обнаружено тело мужчины, 1986 г.р., с признаками смерти криминального характера.

Согласно заключению эксперта причиной смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся тяжелым ушибом головного мозга и кровоизлияниями. 

По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.    

Установлено, что подозреваемый, находясь во дворе частного дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес два удара ногой и рукой в голову потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 

Следователем проведен комплекс неотложных следственных действий, в том числе допрошеныподозреваемый и свидетели, проведены осмотр места происшествия и проверка показаний на месте, назначены 11 судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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