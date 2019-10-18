Страшная авария в Якутске

18 октября, около полудня, в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что на 32-м километре Покровского тракта произошло столкновение двух транспортных средств.

По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «Митсубиши Кантер», следуя со стороны г. Якутска, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовой автомашиной марки «Скания».

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В результате ДТП водитель микрогрузовика погиб на месте происшествия, два его пассажира получили различные травмы. Водитель большегруза не пострадал.

На месте автоаварии работает следственно — оперативная группа.