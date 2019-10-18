18.10.2019
17:05
338
Происшествия
Страшная авария в Якутске
18 октября, около полудня, в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что на 32-м километре Покровского тракта произошло столкновение двух транспортных средств.
По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «Митсубиши Кантер», следуя со стороны г. Якутска, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовой автомашиной марки «Скания».
В результате ДТП водитель микрогрузовика погиб на месте происшествия, два его пассажира получили различные травмы. Водитель большегруза не пострадал.
На месте автоаварии работает следственно — оперативная группа.
Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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