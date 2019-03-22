Страшная авария в Якутии: Люди застряли в искореженном автомобиле

21 марта в 17:40 в селе Качикатцы Хангаласского улуса Якутии произошло ДТП с пострадавшими.

По прибытию к месту происшествия, на ул. АЯМ обнаружено столкновение автомобиля «Honda Zest» с автомобилем «УРАЛ», в ходе которого пострадали два человека — водитель и пассажир автомобиля «Honda». Были проведены аварийно-спасательные работы с помощью гидравлического инструмента.

Всего в работе было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники.