11.08.2019
16:45
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Происшествия

Страшная авария в Нюрбе!

11 августа около 5 часов утра  дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение о том, что в квартале «Энергетик» г. Нюрба  произошло ДТП.

На месте происшествия  сотрудниками ГИБДД было установлено, что 26-летний водитель автомашины TOYOTA CAMRY совершил наезд на металлический  столб освещения с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автомашины находились водитель и  четверо пассажиров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортного средства. Причинно-следственная связь оказалась вполне очевидна: водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила процедура освидетельствования.

Нетрезвыми были и  четыре пассажира иномарки. Трое из них и сам водитель (все – молодые люди 1992 и1995 г.р.) получили травмы. Самые тяжелые – у 23-летней девушки: у нее медики диагностировали множественный закрытый перелом ребер и  перелом позвоночника, а также  пневмоторакс  легкого.

Как пояснили участники аварии, накануне все они в с. Антоновка отмечали  встречу друзей и пили пиво. Под утра компания решила выдвинуться в Нюрбу, чтобы забрать еще одного товарища. Но до места назначения молодые люди не доехали.

Водителю, не имеющему права управления транспортными средствами, придется отвечать не только за нетрезвую езду и совершение ДТП,  но и за причинение материального ущерба  и тяжкого вреда здоровью. 

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортными средствами в состоянии опьянения недопустимо! Нетрезвый водитель представляет угрозу для всех участников движения.

Источник: Пропаганда УГИБДД МВД по РС (Якутия) Пропаганда УГИБДД МВД по РС(Я).
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