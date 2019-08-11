Страшная авария в Нюрбе!

11 августа около 5 часов утра дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение о том, что в квартале «Энергетик» г. Нюрба произошло ДТП.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД было установлено, что 26-летний водитель автомашины TOYOTA CAMRY совершил наезд на металлический столб освещения с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автомашины находились водитель и четверо пассажиров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортного средства. Причинно-следственная связь оказалась вполне очевидна: водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила процедура освидетельствования.

Нетрезвыми были и четыре пассажира иномарки. Трое из них и сам водитель (все – молодые люди 1992 и1995 г.р.) получили травмы. Самые тяжелые – у 23-летней девушки: у нее медики диагностировали множественный закрытый перелом ребер и перелом позвоночника, а также пневмоторакс легкого.

Как пояснили участники аварии, накануне все они в с. Антоновка отмечали встречу друзей и пили пиво. Под утра компания решила выдвинуться в Нюрбу, чтобы забрать еще одного товарища. Но до места назначения молодые люди не доехали.

Водителю, не имеющему права управления транспортными средствами, придется отвечать не только за нетрезвую езду и совершение ДТП, но и за причинение материального ущерба и тяжкого вреда здоровью.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортными средствами в состоянии опьянения недопустимо! Нетрезвый водитель представляет угрозу для всех участников движения.