Страшная авария в Нерюнгринском районе!

10 сентября на ЦППС Нерюнгринского гарнизона в 09-10 поступило сообщение об аварии на автодороге А-360 в 30 км. от с.Иенгра. В 09-30 прибыло первое отделение МПЧ-5 по охране с.Иенгра ОГПС РС(Я) №24 по МО «Нерюнгринский район» в составе 3-х человек. По прибытию был обнаружен перевернутый фронтальный погрузчик без номеров, водитель придавлен кабиной, погиб. Была проведена деблокация пострадавшего. Принадлежность погрузчика устанавливается, данные о пострадавшем устанавливается.