10.09.2019
12:55
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Происшествия

Страшная авария в Нерюнгринском районе!

10 сентября на ЦППС Нерюнгринского гарнизона в  09-10 поступило сообщение об аварии на автодороге А-360 в 30 км. от с.Иенгра. В 09-30 прибыло первое отделение  МПЧ-5 по охране с.Иенгра ОГПС РС(Я) №24 по МО «Нерюнгринский район»  в составе 3-х человек. По прибытию был обнаружен перевернутый фронтальный погрузчик без номеров, водитель придавлен кабиной, погиб. Была проведена деблокация пострадавшего. Принадлежность погрузчика устанавливается, данные о пострадавшем устанавливается.

Фото: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)».
Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)».
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