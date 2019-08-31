31.08.2019
14:25
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Происшествия

Страшная авария в центре Якутска

Авария на перекрестке улиц Курашова и Пояркова

Сегодня днем, около 13 часов в центре Якутска произошла авария на перекрестке улиц Курашова и Пояркова. Видео с места происшествия прислали наши читатели. Судя по приехавшей реанимации, есть пострадавшие.

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