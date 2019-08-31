Страшная авария в центре Якутска

Авария на перекрестке улиц Курашова и Пояркова Сегодня днем, около 13 часов в центре Якутска произошла авария на перекрестке улиц Курашова и Пояркова. Видео с места происшествия прислали наши читатели. Судя по приехавшей реанимации, есть пострадавшие.

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх