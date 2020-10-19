Страшная авария в центре Якутска

16 октября около 12 часов ночи 39-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Круз» не выдержал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие (пешеходное ограждение) повредив его на Вилюйском тракте возле дома №8/2Б.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы головы, госпитализирован в медучреждение.

17 октября около 11 часов ночи на перекрестке улиц Курашова и пр. Ленина 19-летний водитель, управляя автомашиной «Хонда Фит» двигаясь по ул. Курашова, на перекрестке улиц Курашова и пр. Ленина проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Премио» под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП две пассажирки 56 лет и 35 лет с автомашины «Тойота Премио» получили телесные повреждения, обеим назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медицинское освидетельствование не выявило ни у одного из водителей факта употребления алкогольных напитков.

Со слов водителя автомашины «Хонда Фит» следует, что он не учел метеорологические условия и состояние проезжей части на котором образовалась наледь, то есть причина — гололед.

Госавтоинспекция г.Якутска призывает всех водителей быть предельно внимательными и осторожными, особенно в осенне-зимний период, строго соблюдать правила дорожного движения, правила проезда пешеходных переходов, при перевозке детей не превышать скоростной режим и опять же повторяем, что обязательно надо использовать детские кресла и ремни безопасности.

Берегите себя и своих близких!