Страшная авария в Алдане

1 сентября около 3 часов дня на ул. 50 лет ВЛКСМ в Алдане водитель автомашины «ВАЗ 21074» не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди следовавшего автомобиля «Тойота Рактис» и совершил с ним столкновение.

В иномарке ехала семья с 4-летним сыном, который на момент ДТП не был пристегнут. Детское удерживающее устройство в салоне транспорта отсутствовало. В результате столкновения ребенок и его мать получили различные ушибы. Родительница так же не была пристегнута.

По факту дорожного происшествия с участием несовершеннолетнего пассажира возбуждено проведение административного расследования.

На дорогах Якутии по-прежнему гибнут и получают увечья дети- пассажиры. В этих случаях и вовсе трудно понять водителя, везущего ребенка и при этом не беспокоящегося о его безопасности. Ведь в салоне находится самое ценное, дорогое, что есть у его родителей. В подобной ситуации нужно быть вдвойне внимательным и осторожным, чувствовать ответственность за жизнь пассажира.

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма с 15 августа по 15 сентября в республике, как и по всей стране, проходит ежегодная профилактическая операция «Внимание- дети!». Анализ статистических данных показывает, что количество дорожных травм особенно увеличивается в августе – сентябре, когда дети и подростки возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного движения автотранспорта.

При перевозке детей необходимо разместить ребенка в автокресло, соответствующее его возрасту, весу и росту, обучать несовершеннолетних пристегиваться с малого возраста и контролировать их во время движения. Особое значение так же имеет установка детского удерживающего устройства на сиденье автомобиля. Неправильная эксплуатация может привести к получению тяжелых травм маленьким пассажиром.