Страшная авария случилась в Якутске

За прошедшие сутки в Якутске произошло 2 ДТП с пострадавшими.

Первое дорожно-транспортное происшествие произошло около 2-х часов дня на ул. Петровского возле дома № 27. Предварительно установлено, что водитель 1996 г.р., управляя буксируемой автомашиной «УАЗ 469-Б», следуя по ул. Петровского в направлении ул. Чайковского не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомашиной «Тойота Королла», двигавшейся во встречном направлении, под управлением водителя 1976 г.р., также совершил столкновение с автомашиной «Тойота Камри», двигавшейся во встречном направлении под управлением водителя 1978 г.р.

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Камри» получил травмы: ушиб передней брюшной стенки, назначено амбулаторное лечение.

Следующее дорожное происшествие произошло около 4-х часов дня на ул. Дзержинского возле дома № 20 водитель 1980 г.р., управляя автомашиной «Тойота Пробокс», при движении задним ходом по дворовой территории совершил наезд на 2-х пешеходов: 1981 и 1989 г.р.

В результате ДТП пешеходы: 37-летняя женщина получила ушиб грудной клетки и закрытый перелом крестца, назначено амбулаторное лечение, а 29-летняя женщина отделалась ушибом мягких тканей спины.

Во всех случаях дорожно-транспортных происшествий водители были трезвы.

Госавтоинспекцией г. Якутска проводится проверка по факту ДТП.

В связи с изменением погодных условий, водителям необходимо быть внимательнее на дорогах. Особое внимание нужно уделять перекресткам, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, на них всегда интенсивное движение и дорожное покрытие всегда более скользкое. Причина очень проста: здесь автомобили постоянно совершают торможение и разгон, поэтому лед буквально полируется колесами, становится более гладким и скользким со всеми вытекающими последствиями.