Страшная авария произошла в Якутске

За прошедшие сутки на дорогах Якутии зарегистрировано три ДТП с несовершеннолетними

Во всех случаях получения травм детьми виноваты взрослые

9 июня около 17:20 в дежурную часть ОМВД России по Алданскому району поступило сообщение, о том, что в приемный покой за медицинской помощью обратилась 13-летняя девочка. Пострадавшая пояснила, что получила закрытый перелом руки, вследствие наезда на нее мопеда на ул. Горького г. Алдан. ДТП произошло на прилегающей территории.

В ходе разбирательств выяснилось, что в тот день 24-летний молодой человек на скутере «Taotao» по очереди катал несовершеннолетних девочек. Во время движения из-за неисправности тормозной системы мототехники он совершил наезд на одну из них и уехал с места происшествия.

Права управления скутерист не имеет. В отношении него инспекторами ДПС были составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, с заведомо неисправной тормозной системой и за оставление места ДТП, участником которого он является.

Следующая автоавария, в результате которого пострадал несовершеннолетний, произошла в г. Ленске. В 20:15 водитель мотоцикла «Ямаха», двигаясь по ул. Набережная, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего 9-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть. Мотоциклист нарушил требования дорожных знаков о запрете движения транспортных средств в период времени с 20.00 – 08.00 на данном участке дороги.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшего с тяжелыми травмами головы в реанимацию. Мать ребёнка находилась в нескольких метрах от него.

В тот же день в 21:25 на ул. Лермонтова г. Якутска 18-летний молодой человек, управляя автомобилем «Тойота Марк-2», не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего допустил опрокидывание транспортного средства с последующим наездом на дорожное ограждение и опору линии электросети.

В результате ДТП 12-летний мальчик, находившийся на переднем сидении, получил перелом ключицы, 22-летняя девушка -пассажир с переломом ребер была госпитализирована. Водитель отделался ушибами и ссадинами. Водительское удостоверение на право управления транспортом он получил полтора месяца назад. Причину автопроисшествия он пояснил тем, что не справился с управлением, когда хотел объехать кочку.

Во всех случаях водители транспортных средств были трезвы. По каждому факту ДТП проводятся проверки.

Началось лето, и дети большую часть времени проводят на улице. А когда после длительного периода посещения школы у детей наступают каникулы, то происходит смена стереотипа поведения. Касается это и поведения детей на дороге. Степень дисциплинированности и само­контроля поведения значительно снижается, поэтому летом проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма становится более актуальной.

Большую часть дня во время каникул дети предоставлены самим себе. Бесконтрольность со стороны взрослых, рискованность, обусловленная детским возрастом, являются предпосылками небезопасного поведения юных участников дорожного движения.

Уважаемые родители! Проведите с детьми беседы о правилах поведения на дороге! Будьте особенно бдительны в период летних каникул, контролируйте перемещение своих детей, ежедневно напоминайте им об опасностях, которые могут подстерегать их на дорогах, а также о том, как и где нужно переходить проезжую часть. Не забывайте о правилах дорожного движения, подавая тем самым положительный пример своим детям и окружающим, ведь ребенок всегда хочет быть похожим на взрослых.

Водителям любых транспортных средств нужно быть всегда законопослушными и внимательными за рулем, а в каникулярный период внимание к юным участникам дорожного движения должно быть особенно повышено.