Страшная авария произошла в Якутии из-за водки

В Хангаласском районе в результате ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир

31 июля в 11 часов 45 минут в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило сообщение о том, что в с. Булгунняхтах произошло ДТП, имеются пострадавшие.

В ходе проверки установлено, что 31 июля около в 10 часов утра ул. Советская около дома №11, с. Булгунняхтах водитель мотоцикла марки «Урал» 1982 г.р. находясь в состоянии опьянения, с двумя пассажирами, не имея права управления транспортными средствами, управляя мотоциклом, двигаясь по направлению со стороны с. Улахан-Ан в сторону г. Покровск, не выдержав безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства совершил столкновение с автомашиной «Toyota Land Cruiser Prado» под управлением водителя 1960 г.р.

В результате ДТП пострадали мотоциклист и один пассажир мотоцикла «Урал», второй не пострадал, втроем ехали без мотошлема.

Мотоциклист получил травмы головы, ссадины лица и левого коленного сустава, назначено стационарное лечение. Пассажир мотоцикла получил телесные повреждения в виде: сотрясение мозга, открытый перелом спинки носа, ушибленная рана лба, ссадины лица, назначено стационарное лечение, находился на заднем пассажирском сидении мотоцикла.

К административной ответственности мотоциклист за текущий год не привлекался. Освидетельствован на состояние алкогольного опьянения — результат показал 0.80 мг/л, установлено алкогольное опьянение.

Из объяснения мотоциклиста следует, что с друзьями выпили водку, дальше решили поехать в магазин за продуктами и сигаретами, признается что, ехал на большой скорости.

Инспекторами ГИБДД на виновника происшествия составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем без прав, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Водитель «Land Cruiser» в ДТП не пострадал, трезв, имеет около 30 лет водительского стажа.

Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии! Пьяный водитель непредсказуем, следовательно, крайне опасен.

Напоминаем, если полицейские зафиксировали водителя в нетрезвом состоянии первый раз, то ему грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. Если водитель второй раз позволил себе сесть за руль в нетрезвом состоянии, то ему грозит уголовная ответственность.

Уважаемые водители мототранспорта! Помните использование экипировки и специальных средств защиты – залог вашей безопасности!