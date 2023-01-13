13.01.2023
13:25
238
Происшествия
Страшная авария произошла в Нерюнгри
По сообщениям в соцсетях, автомобиль перелетел с одного берега на другой через реку, проломив ограждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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