Страшная авария произошла в Нерюнгри

По сообщениям в соцсетях, автомобиль перелетел с одного берега на другой через реку, проломив ограждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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