29.03.2023
15:13
940
Происшествия
Страшная авария произошла на трассе Колыма
Страшная авария произошла вчера на федеральной трассе Колыма возле села Нуорагана. Два грузовика на жесткой сцепке столкнулись с тралом, перевозящим дорожную технику. В результате аварии грузовики сложились ножницами, а трал вылетел в кювет. На место прибыли оперативные службы.
Источник: @djiikeytop
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