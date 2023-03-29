29.03.2023
15:13
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Происшествия

Страшная авария произошла на трассе Колыма

Страшная авария произошла вчера на федеральной трассе Колыма возле села Нуорагана. Два грузовика на жесткой сцепке столкнулись с тралом, перевозящим дорожную технику. В результате аварии грузовики сложились ножницами, а трал вылетел в кювет. На место прибыли оперативные службы.


Страшное ДТП: Столкнулись два большегруза
Источник: @djiikeytop

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