Страшная авария произошла на трассе Колыма

Страшная авария произошла вчера на федеральной трассе Колыма возле села Нуорагана. Два грузовика на жесткой сцепке столкнулись с тралом, перевозящим дорожную технику. В результате аварии грузовики сложились ножницами, а трал вылетел в кювет. На место прибыли оперативные службы.

Страшное ДТП: Столкнулись два большегруза

Источник: @djiikeytop

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