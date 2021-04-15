Страшная авария на Чернышевского в Якутске

На ул. Чернышевского в Якутске столкнулись КамАЗ и легковая иномарка.

15 апреля около половины второго ночи на перекрестке улиц Чернышевского и Дежнева произошло столкновение КамАЗа под управлением водителя 1991 г.р. с автомобилем Ниссан Отти, за рулем которого находилась 24-летняя девушка.

В результате ДТП 21-летний пассажир иномарки получил травмы грудной клетки и был госпитализирован в хирургическое отделение РБ №2.

Водитель КамАЗа при проверке предъявил сотрудникам ГИБДД все необходимые документы, в том числе путевой лист с отметками врача и механика предприятия. Однако, за рулем водитель находился без очков, хотя в водительском удостоверении мужчины имеется отметка об обязательном наличии последних при управлении транспортным средством: за данное нарушение мужчина привлечен к ответственности по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ.

Кроме того, в отношении него были составлены административные материалы по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (на одной оси автомобиля были установлены шины с разным рисунком протектора), а также по ст.20.25 КоАП РФ за неуплату административных штрафов. За последний год, по данным базы ФИС ГИБДД, водитель 6 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

В настоящее время проводится проверка в отношении должностных и юридических лиц в связи с выпуском на линию автомашины, не соответствующей техническим требованиям. По итогам проверки будет принято решение о привлечении к ответственности.

Водитель автомашины Ниссан Отти водительского удостоверения не имеет. Только за апрель текущего года сотрудники ГИБДД дважды привлекали девушку к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав. В момент аварии девушка была трезва. Объяснений по факту ДТП автомобилистка не дала. Нарушительница будет в очередной раз привлечена к ответственности.

По факту ДТП проводится административное расследование, которое установит полную картину происшествия, все его причины и обстоятельства.