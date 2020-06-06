Странная статистика по коронавирусу в Якутске: 60-64

6 июня общее число зараженных коронавирусом в Якутске достигло 1920 человек. Судя по графикам, рост заболевания в Якутске начал медленно замедляться: Общее количество случаев Количество случаев в сутки Однако, есть одна странность в цифрах официальной статистики: 3 июня — 64 случаев,

4 июня — 60 случаев,

5 июня — 64 случаев,

6 июня — 60 случаев. То есть, последние 4 дня в Якутске статистические данные повторяются. Удивительное совпадение.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: SAKHALIFE.RU

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