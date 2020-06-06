06.06.2020
21:54
687
Коронавирус
Странная статистика по коронавирусу в Якутске: 60-64
6 июня общее число зараженных коронавирусом в Якутске достигло 1920 человек.
Судя по графикам, рост заболевания в Якутске начал медленно замедляться:
Однако, есть одна странность в цифрах официальной статистики:
- 3 июня — 64 случаев,
- 4 июня — 60 случаев,
- 5 июня — 64 случаев,
- 6 июня — 60 случаев.
То есть, последние 4 дня в Якутске статистические данные повторяются.
Удивительное совпадение.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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