06.06.2020
21:54
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Коронавирус

Странная статистика по коронавирусу в Якутске: 60-64

6 июня общее число зараженных коронавирусом в Якутске достигло 1920 человек.

Судя по графикам, рост заболевания в Якутске начал медленно замедляться:

Общее количество случаев
Количество случаев в сутки

Однако, есть одна странность в цифрах официальной статистики:

  • 3 июня — 64 случаев,
  • 4 июня — 60 случаев,
  • 5 июня — 64 случаев,
  • 6 июня — 60 случаев.

То есть, последние 4 дня в Якутске статистические данные повторяются.

Удивительное совпадение.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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