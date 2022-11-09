09.11.2022
15:50
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Общество

Страна должна знать своих героев в лицо!

Недавно в Совете Федерации состоялась IX торжественная церемония награждения детей-героев. К специальной награде «За проявленное мужество» представлены 150 детей из 54 регионов. Из Якутии к награде представлены трое юных якутян.

Памятные медали Совета Федерации получат дети-герои из села Себян-Кюель, Кобяйского улуса. Школьник Аниврин Алексеев (15 лет) вместе с другом Сергеем Кузнецовым (17 лет) собрали добровольцев и оказали свою помощь в эвакуации людей при наводнении. Проявив отвагу и мужество, ребята спасли жителей села, забрав из подтопленных домов.

Также обладателем награды Совета Федерации станет 16-летний Василий Степанов из села Крест-Халджай Томпонского улуса. Он смог спасти земляка в экстремальной ситуации. Автомобиль односельчанина съехал с домкрата и придавил его во время ремонта. Василий услышал крик о помощи и оперативно среагировал, достав пострадавшего из-под автомобиля.

Торжественное награждение детей-героев из Якутии проходит ежегодно. В этом году церемония пройдет в декабре.

Фото: видео - пресс-службы
Источник: ЯСИА

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