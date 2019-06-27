Страховая компания «Стерх» успешно прошла плановую проверку НСА

Контрольная плановая проверка деятельности АО «Страховая компания «Стерх» Союзом «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союза агростраховщиков» (НСА) нарушений не выявила.

Проверка состоялась в период с 24 апреля 2019 г. по 17 июня 2019 г. Ее главной задачей являлся контроль за соблюдением требований законодательства в сфере агрострахования с господдержкой и Правил профессиональной деятельности НСА.

В ходе мероприятия рассмотрены соблюдение Правил страхования, как в части заключения договоров, так и осуществления страховых выплат. А именно соответствие деятельности АО СК «Стерх» Правилам деятельности и иным документам, необходимым для осуществления деятельности НСА:

«Правила страхования (стандартные) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой» «Правила финансирования компенсационных выплат членами Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союза агростраховщиков».

«Национальный союз агростраховщиков» организует контрольные плановые проверки в отношении российских страховых организаций – членов НСА, на основании статьи 9 Федерального закона от 25 июля 2011 года №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и «О внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», Устава НСА, Правил деятельности страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союза агростраховщиков» по сельскому страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой, и соблюдения ими правил деятельности, а также утвержденного годового плана проведения контрольных проверок.

При выявлении нарушений Дисциплинарная комиссия в установленном порядке применяет ряд санкций, предусмотренных Правилами профессиональной деятельности Союза.

Отметим, АО СК «Стерх» с 2007 года является основным страховщиком сельскохозяйственных рисков в республике и обеспечивает страховую поддержку практически всего республиканского урожая и поголовья. За этот период «Стерх» выплатил агропредприятиям Республики по страховым случаям порядка 100 млн рублей.

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.