Сторожа республиканской компании будут судить за угон и ДТП

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении сторожа республиканской компании. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

По версии органа дознания, обвиняемый, являясь сторожем в республиканском Акционерном Обществе, находясь на работе в один из выходных дней мая текущего года с целью съездить в магазин за продуктами питания и спиртным совершил угон автомашины УАЗ, находящегося в помещении гаража.

Вернувшись из магазина и употребив спиртное решил вновь совершить угон того же самого автомобиля с целью покататься по городу. Впоследствии автомобиль со злоумышленником остановлен сотрудниками ГИБДД, что исключило совершение им дорожно-транспортного происшествия. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения он также привлечен к административной ответственности.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.