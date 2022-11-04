Сторонники шамана порадуют его посылкой

Сторонники шамана Александра Габышева отправили ему посылку с днем рождения. Сторонники отправили посылку находящемуся в Уссурийске на принудительном психиатрическом лечении Александру Габышеву. 22 ноября якутский шаман отмечает свой день рождения. Виктория Постникова и Сергей Тихий собрали посылку и направили его в Уссурийск. «Не забудьте поздравить Сашу с днем рождения, ему нужна ваша поддержка», — говорят они. Подробности: Sakhaday.ru

Фото: пресс-службы Источник: SakhaDay

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