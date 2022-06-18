Сторонники ЕР: Херсон — исконно русский город

Почти 10 тысяч километров разделяют города Якутск и Херсон и 146 лет разницы в возрасте в пользу столицы Якутии. Несмотря на это и Херсон, и Якутск были основаны во времена самодержцев Российского государства. Оба города стали воплощением мощи и новым плацдармом для открытия южных и дальневосточных земель.

Из Указа императрицы Екатерины II от 18 июня 1778 года, следует:

«Известно вам предложение Наши о заведении для Черного моря гавани и верфи, о коем надлижащия изобретения и планы учинить поручено было от Нас Адмиралтейской Нашей Коллегии, желаем, чтобы вы, с Нашей Адмиралтейской Коллегии Вице-Президентом Графом Чернышовым постановили о месте к сему удобном назначивая оное по соображению выгод морских и сухопутных, хотя бы оное выше или же и на Днепре было, а потом приступили и к распоряжению о строениях. Место сие повелеваем наименовать Херсоном».

Сторонники «Единой России» из Якутии искренне поздравляют исконно русский город Херсон с Днем рождения!

Председатель

Регионального Совета

Сторонников «Единой России»

Алексей Колодезников