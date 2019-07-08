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8 июля 2019, 19:53
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Сторонники «Единой России» приняли участие в Гражданском форуме

На дискуссионной площадке «Открытая власть» выступила заместитель председателя регионального совета сторонников Партии, Советник Ректора Якутской ГСХА Василина Лукина. Она презентовала проект «Открытый опыт», который реализуется при участиb Центра поддержки гражданских инициатив.

Проект реализуется Молодежным Правительством Якутии при поддержке администрации Главы и Правительства РС(Я), а также Центра поддержки гражданских инициатив. Его цель – организация стажировок молодежи в органах исполнительной власти и республиканских государственных учреждениях.

Первыми открыло свои двери для молодежи Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям, Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства и Управление архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я). В этих учреждениях представители молодежи Якутии уже прошли стажировку.

Уже отобраны 45 стажеров в 11 министерств и ведомств.

3 июля был объявлен конкурс в Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям, Госкомитет по ценовой политике РС(Я), ГКУ «Государственное хранилище ценностей РС (Я)» Министерства финансов РС(Я).

Заявки будут приниматься до 20 июля.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП “Единая Россия”.
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