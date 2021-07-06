СтопКоронавирусЯкутия: Вакцинируйся и выиграй смартфон или автомобиль!

В Якутии объявлен старт Акции #СтопКоронавирусЯкутия. В ней могут принять участие граждане России 18 лет и старше, зарегистрированные на территории Республики Саха (Якутия).

Акция проводится в двух видах:

— Еженедельная. Принимают участие граждане, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 в соответствующий недельный период с 6 июля 2021 года по 30 августа 2021 года. Каждый понедельник с 20:00 до 21:00 на сайте fondyakutia.ru будут публиковаться данные о количестве заявок. На следующий день, во вторник, с 07:00 до 08:00 утра в прямом эфире выпуска «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия 24» и НВК «Саха» будут объявлены два обладателя смартфонов.

— Финальная. Принимают участие граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 с момента начала вакцинации в РФ по 30 августа 2021 года. В понедельник, 30 августа, с 20:00 до 21:00 на сайте fondyakutia.ru будут опубликованы данные о количестве заявок. Имена трёх обладателей сертификатов на автомобили «Лада 4х4» («Нива») будут оглашены в прямом эфире выпуска «Утро Якутии» с 07:00 до 08:00 утра на телеканалах «Якутия 24» и НВК «Саха» 31 августа 2021 года.

Условия участия в двух видах Акции:

— Еженедельная:

1) Получить первый компонент вакцины со вторника по понедельник следующей недели;

2) Пройти регистрацию для подтверждения участия в Акции на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) — e-yakutia.ru со вторника до 20.00 ч. следующего понедельника.

— Финальная:

1) Иметь полный курс вакцинации;

2) Пройти регистрацию для подтверждения участия в Акции на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) — e-yakutia.ru до 20.00 ч. 30 августа 2021 года.

Подробнее с правилами и ходом реализации Акции можно ознакомиться на сайте организатора — fondyakutia.ru и инстаграм странице @fondyakutia