Столько наркотиков в Якутске еще не изымали

SakhaLife.ru.

За четыре месяца этого года правоохранительным органам удалось изъять из незаконного оборота около 30 кг. наркотических веществ, что в 20 раз больше, чем было изъято в прошлом 2020 году.

Сегодня, 27 мая, глава города Евгений Григорьев провел заседание межведомственной Антинаркотической комиссии. В заседании приняли участие и.о. начальника ММУ МВД России «Якутское» Михаил Кондаков, исполняющий обязанности прокурора города Максим Шульженко, сотрудники структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска.

На заседании были отмечены усилия правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По информации ММУ МВД России «Якутское», по итогам 4 месяцев текущего года на территории города Якутска выявлено и зарегистрировано 60 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств.

В итоге, из незаконного оборота с начала года изъято около 29,8 кг. наркотических средств растительного, синтетического происхождения, психотропных веществ, сильнодействующих веществ. В прошлом 2020 году было изъято 1,5 кг.

В ходе заседания указано на необходимость усиления профилактики и пропаганды против употребления наркотических средств, особенно в молодежной среде. Отмечается, что в незаконном обороте наркотиков на сегодняшний день в городе Якутске преобладают типы «спайс», «спиды» и «соль», т.е. синтетические наркотики. После первого употребления такого типа наркотиков у человека сразу наступает стойкое привыкание.

Комиссия обсудила ситуацию с оборотом наркотических средств и составила план действий по борьбе с наркоманией в столице республики.

Горожане могут сообщить о случаях незаконного оборота наркотических средств по телефону доверия (горячая линия) МВД по Республике Саха (Якутия): 8 (4112) 42-22-22.