20.07.2022
20:31
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Происшествия

Столкнулись танкер и рефрижератор: следком

В Республике Саха (Якутия) по сообщению СМИ о столкновении танкера и рефрижератора следственными органами Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки

В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выявлена публикация о том, что 18 июля 2022 года в Республике Саха (Якутия) на реке Лена произошло столкновение находящегося на стоянке нефтеналивного самоходного судна «Ленанефть-2031» и рефрижераторного самоходного судна «Магдебург». В результате происшествия повреждено самоходное судно «Ленанефть-2031».

По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба Восточного МСУТ СК России

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