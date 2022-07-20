Столкнулись танкер и рефрижератор: следком

В Республике Саха (Якутия) по сообщению СМИ о столкновении танкера и рефрижератора следственными органами Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки

В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выявлена публикация о том, что 18 июля 2022 года в Республике Саха (Якутия) на реке Лена произошло столкновение находящегося на стоянке нефтеналивного самоходного судна «Ленанефть-2031» и рефрижераторного самоходного судна «Магдебург». В результате происшествия повреждено самоходное судно «Ленанефть-2031».

По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.