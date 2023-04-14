Столкновение с автобусом: погиб 26-летний водитель

На региональной дороге в Олекминском районе погиб водитель иномарки

Сегодня, 14 апреля в аварии на 618-м километре автодороги “Умнас” скончался 26- летний автомобилист.

ДТП случилось около 13 часов дня.

По предварительной информации, молодой человек за рулем Тойота Корона Премио не справился с управлением, выехал на сторону предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автобусом марки ПАЗ под управлением 64-летнего водителя.

В момент ДТП в салоне иномарки водитель находился один, в салоне автобуса кроме водителя находились кондуктор и один пассажир.

В результате ДТП водитель Тойота Корона Премио скончался в отделении скорой помощи, водитель автобуса и те, кто находился в автобусе не пострадали.

ДТП произошло на региональной автодороги “Умнас” 618 км., тип покрытия проезжей части бетонное, покрытие проезжей части мокрое, небольшой уклон, кривая в плане.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.