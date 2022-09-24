24.09.2022
13:00
403
Происшествия
Столкновение на Окружном шоссе в Якутске
Две легковушки столкнулись на Окружном шоссе примерно в 11.00 утра в Якутске. Сведений о пострадавших пока нет, сообщает тгк @crimyakutiaru
Фото: КримЯкутия
Источник: тгк dtp_ykt, КримЯкутия
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