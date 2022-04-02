Столкновение на федеральной автодороге «Вилюй»

В дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Мирнинскому району поступило сообщение, что сегодня на 1270 –м километре федеральной автодороги «Вилюй» произошло столкновение автомашин Mitsubishi -L200 и Nissan X-Trail. В результате ДТП, по предварительной информации, есть погибшие и травмированные. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Весенние перепады температур, осадки, активное таяние снега днем и подмораживание в вечерние и ночные часы приводят к гололеду на дорогах.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов в сложных погодных и дорожных условиях выбирать оптимальную скорость движения, соблюдать интервал, не допускать необдуманных и опасных маневров, обгонов и перестроений. Не забывайте о том, что водители и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности: эта простая мера может уберечь от тяжелых увечий в случае ДТП и сохранить жизнь. В случае вынужденных остановок на обочине или проезжей части водителям необходимо надевать жилеты со световозвращающими нашивками, выставлять знак аварийной остановки. Если вы видите, что кому-то на дороге необходима помощь — не будьте равнодушны.

Подробности ДТП будут сообщены позже.