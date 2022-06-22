Столкновение авто с мотоциклом в Якутске — пострадавший в больнице

21 июня около 16:00 часов в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о столкновении мотоцикла с машиной.

На место немедленно был направлен автопатруль ДПС. В ходе проверки было предварительно установлено, что 36-летний водитель, управляя транспортным средством «Toyota Wish», при выезде с прилегающей территории возле дома №14 по Хатын-Юряхскому шоссе, не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся по главной дороге мотоциклом под управлением 35-летнего мужчины.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила водителя мотоцикла в больницу, где у него были диагностированы ушибы и перелом наружной лодыжки. Было назначено амбулаторное лечение. Проведенное освидетельствование на состояние алкогольного опьянения не установлено. Проводится административное расследование.

Водитель автомашины «Toyota Wish», по данным базы ГИБДД к административной ответственности в течение года привлекался 3 раза, по следующим статьям: ч.2 ст.12.12, ч.1 ст.12.12, ч.2 ст.12.16 КоАП РФ. У водителя мотоцикла водительского удостоверение отсутствует, по данным базы ГИБДД к административной ответственности в течение года привлекался 5 раз, по следующим статьям: ст.12.18, ч.1 ст.12.7-2 раза, ч.1 ст.12.3 и ч.2 ст.12.2 КоАП РФ.