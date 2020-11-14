Столице Якутии не хватает средств

12 ноября по ВКС состоялось совещание у председателя правительства республики Андрея Тарасенко по вопросам развития столицы республики.

Сардана Авксентьева во вступительном докладе представила Андрею Тарасенко текущую ситуацию социально-экономического развития Якутска и основные проблемы, требующие участия республики и федеральных властей.

В городе Якутске по статистике проживает более трети населения Якутии, около 340 тыс. человек. При этом с учетом студенчества и приезжающих в столицу жителей из других районов республики, регионов России, стран ближнего зарубежья – а это десятки тысяч человек ежегодно – цифра будет еще выше. Устойчивый прирост населения приводит к повышенной нагрузке на социальную инфраструктуру, все системы жизнеобеспечения, дорожную и коммунальную инфраструктуру. Это, в свою очередь, создает сложности при формировании городского бюджета – в части обслуживания, содержания и ремонта всей инфраструктуры городского хозяйства, негативно сказывается на экологии города. Нехватка средств на надлежащее текущее содержание и ремонт жилищной и коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства, ускоряет их износ и ухудшает качество жизни горожан.

Согласно действующему Закону республики «О статусе столицы Республики Саха (Якутия)» город получает софинансирование в размере не менее 5% от объема фактических налоговых доходов бюджета городского округа за последний отчетный период. В этом году сумма составила 359 млн рублей, на 2021 год предварительно предусматривается сумма 376 млн. Данная сумма является недостаточной. Фактически финансируются лишь три направления развития города из шести, предусмотренных данным законом. В качестве примера, Авксентьева привела опыт столиц соседних субъектов, в которых финансирование из региональных бюджетов на столичные функции в 2-3 раза выше.

Несмотря на введенные в последние годы новые объекты образования, школы и детсады, по программе ГЧП, острейшей проблемой Якутска остается переполненность столичных школ в 2 раза и детских садов в 1,7 раза. Ежегодный прирост количества учеников и воспитанников детских садов превышает количество создаваемых новых ученических мест.

При этом город несет серьезную дополнительную нагрузку на бюджет по аренде построенных по ГЧП объектов, более 600 млн рублей ежегодно. Также увеличивается нагрузка на бюджет по реализации «майских указов» в части индексации заработной платы работникам бюджетной сферы. Ежегодно из бюджета города выделяется 500 млн рублей на дорожное строительство и ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», что в 2 раз выше показателей предыдущих лет.

Основные позиции городской администрации для включения в бюджет республики на 2021-2023 годы:

— включение ФОТ прочего персонала дошкольных образовательных учреждений в состав субвенции на реализацию госстандарта дошкольного образования;

— увеличение размера субсидии на столичные функции в 2 раза;

— включение расходов на газификацию земельных участков, выделенных семьям, имеющим трех и более детей в Государственную программу Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы;

— предусмотрение средств на реализацию социально-ориентированных проектов ГО «город Якутск», в том числе на капитальный ремонт объектов школ и садов.

Также ставился вопрос компенсации выпадающих доходов местного бюджета по упрощенной системе налогообложения – одному из основных источников доходной части бюджета, связанный с принятыми ранее и планируемыми решениями по снижению размера его ставки.

Прозвучавшую информацию прокомментировал министр финансов Валерий Жондоров. По ряду позиций есть понимание и встречное движение, другие – по мнению правительства республики требуют более всестороннего рассмотрения.

По инициативе депутата Павла Петрова будет создана совместная рабочая группа по рассмотрению проблемных вопросов города с участием народных депутатов республики, органов исполнительной власти республики и городской администрации в целях принятия решения по ним и включения необходимых сумм в проект бюджета республики на 2021-2023 годы.