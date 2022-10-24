Столица Якутии лидирует по числу новых случаев COVID-19
На 24 октября выявлено 75 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 22 случая,
— Хангаласский район – 8 случаев,
— Алданский, Мирнинский, Олекминский и Усть-Майский районы – по 5 случаев,
— Среднеколымский район – 4 случая,
— Таттинский район – 3 случая,
— Абыйский, Нерюнгринский и Сунтарский районы – по 2 случая,
— Аллаиховский, Анабарский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Вилюйский, Кобяйский, Ленский, Намский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Оймяконский и Усть-Алданский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 617 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 616 105 тестов.
За последние сутки госпитализировано 2 человека или 2,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 75 случаев.
За сутки 29,3% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах – 70,7%.
На 24.10.2022 лечение в стационарах получают 17,4% больных, в амбулаторных условиях – 82,6%.
За сутки выздоровело 53 человека.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 687 793 человека.
(95,9% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 187 473 человека.
Это 74,7% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 24.10.2022 за сутки:
• Единым колл-центром «122» обработано 108 входящих звонков
• Проведено 617 исследований в сутки.
• Из 153 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 29,4%
• На горячую линию здравоохранения поступило 24 звонка.
• Волонтеры не были задействованы.
+7 (999) 174-67-82
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