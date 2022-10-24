Столица Якутии лидирует по числу новых случаев COVID-19

На 24 октября выявлено 75 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 22 случая,

— Хангаласский район – 8 случаев,

— Алданский, Мирнинский, Олекминский и Усть-Майский районы – по 5 случаев,

— Среднеколымский район – 4 случая,

— Таттинский район – 3 случая,

— Абыйский, Нерюнгринский и Сунтарский районы – по 2 случая,

— Аллаиховский, Анабарский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Вилюйский, Кобяйский, Ленский, Намский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Оймяконский и Усть-Алданский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 617 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 616 105 тестов.

За последние сутки госпитализировано 2 человека или 2,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 75 случаев.

За сутки 29,3% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах – 70,7%.

На 24.10.2022 лечение в стационарах получают 17,4% больных, в амбулаторных условиях – 82,6%.

За сутки выздоровело 53 человека.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 687 793 человека.

(95,9% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 187 473 человека.

Это 74,7% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 24.10.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 108 входящих звонков

• Проведено 617 исследований в сутки.

• Из 153 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 29,4%

• На горячую линию здравоохранения поступило 24 звонка.

• Волонтеры не были задействованы.