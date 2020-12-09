Столица Якутии должна стать столицей «Тотального диктанта»! Почему?

Российский писатель Андрей Геласимов подчеркнул важность становления Якутска следующей столицей просветительской акции «Тотальный диктант» в ходе программы «Время и мы» журнала «Илин», передает телеканал «Якутия 24».

Лауреат литературной премии «Национальный бестселлер», выпускник Якутского государственного университета Андрей Геласимов стал автором текста диктанта в 2020 году. «Для меня Якутск, наверное, самый важный в моей судьбе. Я прожил там более четверти века, я учился в Якутском государственном университете, потом преподавал в нем, защищал диссертацию, там дети мои родились, я первые книги написал в Якутске – я знаю его вдоль и поперек», – сказал он.

Писатель поддержал кандидатуру Якутска в конкурсе за право проведения «Тотального диктанта» в 2021 году. Столица республики по итогам народного голосования набрала более 11 тысяч голосов и вошла в число городов-финалистов наряду с Рязанью, Ярославлем, Салехардом, Саранском и Томском. «Если Якутск станет столицей Тотального диктанта, мне кажется, это будет крайне важно с точки зрения того, что на Дальнем Востоке и в самой республике проживают разные национальности, и русский язык является средством межнационального общения, который позволяет объединяться народам, этносам Дальнего Востока с их сложной многообразной культурой. И на этом фоне диктант по русскому языку призван объединить все эти очень яркие, самобытные сообщества. Обязательно нужно, чтобы Якутск стал столицей Тотального диктанта 2021 года», – подчеркнул Андрей Геласимов.

Представителям городов-кандидатов предстоит презентовать свой населенный пункт в финале конкурса 6 февраля 2021 года в Москве. Писатель Дмитрий Глуховский, который напишет текст для акции, приедет в город-победитель 10 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке. Главным нововведением «Тотального диктанта» стало создание короткометражного фильма «Обещания», основанного на событиях, описанных в диктанте. Кино покажут участникам перед диктантом, а затем картина будет заявлена к участию в конкурсных программах российских и международных кинофестивалей. В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

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