21.11.2022
09:30
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Коронавирус

Столица по-прежнему в лидерах по числу заболевших ковидом

SakhaLife.ru

На 21 ноября в республике выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 25 случаев,
  • Ленский район – 3 случая,
  • Алданский, Верхневилюйский, Намский и Среднеколымский районы – по 2 случая,
  • Абыйский, Жиганский, Мирнинский, Нюрбинский, Усть-Алданский, Усть-Майский и Хангаласский районы – по 1 случаю.
Фото: SakhaLife.ru
Источник: t.me/balabkinaov_sakhagov/

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