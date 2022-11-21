21.11.2022
09:30
91
Коронавирус
Столица по-прежнему в лидерах по числу заболевших ковидом
На 21 ноября в республике выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 25 случаев,
- Ленский район – 3 случая,
- Алданский, Верхневилюйский, Намский и Среднеколымский районы – по 2 случая,
- Абыйский, Жиганский, Мирнинский, Нюрбинский, Усть-Алданский, Усть-Майский и Хангаласский районы – по 1 случаю.
Фото: SakhaLife.ru
Источник: t.me/balabkinaov_sakhagov/
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