Столичные единороссы поздравляют школьников и педагогов с Днем знаний!

Члены фракции «Единая Россия» в Якутской городской Думе поздравляют всех школьников и педагогов с 1 сентября — Днем знаний и новым учебным годом!

Накануне депутаты-единороссы провели акцию «Собери ребенка в школу».

Каждый родитель беспокоится о подготовке всего необходимого для ребенка, чтобы он пошел в школу и смог полноценно получать знания, но в малообеспеченных семьях средств на приобретение школьных принадлежностей подчас не хватает.

Не первый год по всей Якутии проходит акция «Собери ребёнка в школу». Ее цель — сбор вещей и канцелярских принадлежностей для школьников из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

30 августа, в управе Строительного округа Члены Якутского местного политического совета Партии «Единая Россия» Андрей Бессонов @bess.77.77 , Анатолий Мордосов, Леонид Соловьев @solosparta и Михаил Сосин приняли участие в праздничном мероприятии приуроченному ко Дню знаний.

Единороссы вручили ребятам из малообеспеченных семей Строительного округа яркие «Наборы школьника» с необходимыми канцелярскими принадлежностями и школьные портфели. Праздник принес массу положительных эмоций как детям, так и взрослым.

