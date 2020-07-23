Столичная молодежь дискутировала об образе лидера



22 июля Молодежная администрация города Якутска провела онлайн-дискуссию на тему «Образ молодежного лидера». Спикерами выступили первый заместитель главы города Евгений Григорьев и заместитель председателя Общественной палаты города Якутска, руководитель АНО «Арена.31» Николай Мартынов.

В онлайн-дискуссии приняли участие члены Молодежной администрации Якутска и активная городская молодежь, всего 44 участника. Спикеры поделились своим опытом, мыслями и реальными инструментами, которые смогут раскрыть лидерские качества и помогут молодым активистам реализовать свои таланты и добиться высоких результатов. По словам спикеров мероприятия сегодняшняя молодежь нацелена на действия и реальные результаты, она готова планировать, консолидироваться с единомышленниками и не боится трудностей.

Присутствующие смогли задать свои вопросы и получить подробные ответы. Дискуссия сопровождалась также блиц-опросами от модераторов дискуссии. Участники встречи затронули вопросы реализации социальных проектов в столице, о сложностях, возникающих на этом пути, и способах их решения.

Молодежная администрация благодарит активных участников и спикеров Евгения Григорьева и Николая Мартынова за то, что уделили время и поделились своим опытом с городской молодежью. Многие впервые участвовали в подобном онлайн-мероприятии.