Столичная ЕР отозвала жалобу об итогах выборов в Госдуму

«Мы верим результатам выборов»

«Единой Россией» принято решение отозвать заявление о пересчете голосов по итогам выборов депутатов в Госдуму РФ. Об этом ЯСИА сообщил секретарь Якутского местного отделения партии Альберт СЕМЕНОВ. «Мы не ставим под сомнение результаты выборов», — сказал он.

«После проведения консультаций в Якутском местном отделении партии «Единая Россия» было принято решение об отзыве поданных жалоб в ТИК по результатам выборов в Госдуму РФ в связи с тем, что мы не ставим под сомнение результаты выборов», — сказал Альберт Семенов.

Кроме того, он отметил, что по итогам выборов будет проведен глубокий анализ сложившейся ситуации и произойдет перезагрузка партийной деятельности с учетом реальных ожиданий и запросов населения.

«Необходимо усилить работу партийного актива, увеличить активность информирования избирателей о партийной работе. Также считаю, что необходимо чаще встречаться с избирателями, более ответственно подходить к своей работе, осознавая, что вклад каждого избирателя — это важная часть нашей общей победы», — отметил политик.

Альберт Семенов добавил, что избирательная кампания этого года не была похожа на выборы предыдущих лет и членам партии предстоит многое переосмыслить, обратить внимание на использование современных каналов коммуникации, изменить методы агитационной работы, направленной как на молодежь, так и на активных избирателей зрелого и старшего возраста.

«Хотел бы также поблагодарить избирателей, которые поддержали нашу партию. Выборы состоялись, население республики выразило свое мнение, и мы уважаем выбор народа», — заключил он.