Стоимость социального проездного билета составит 537 рублей

Стоимость Единого социального проездного билета в 2023 году составит 537 рублей.

Согласно постановлению правительства Республики Саха (Якутия) от 22.12.2022 №799 проиндексированная стоимость активации Единого социального проездного билета с 1 января 2023 года составит 537 рублей.

Алмазэргиэнбанк уведомляет своих клиентов о необходимости заблаговременно обеспечить наличие денежных средств на счете своей социальной карты или Карты жителя Якутии в размере не менее 537 рублей. Стоимость социального проездного билета будет активирована в конце месяца автоматически.

Напоминаем, Карту жителя Якутии можно использовать как социальный проездной. Подать заявку на подключение единого социального проездного билета можно через офисы обслуживания физических лиц, а также позвонив по номеру call-центра Банка.

Правом на активацию единого социального проездного билета обладают льготные категории граждан согласно Постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2005 г. № 73 «Об организации предоставления услуг отдельным категориям граждан на общественном пассажирском автомобильном транспорте на территории Республики Саха (Якутия)», среди которых ветераны тыла, ветераны труда, инвалиды.

По всем интересующим вопросам можно позвонить в call-центр: 8-800-100-34-22; сайт Банка: albank.ru