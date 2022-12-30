Стоимость проезда на автобусе по Карте жителя Якутии останется без изменений

Оплачивать проезд в автобусах города Якутска по транспортному кошельку Карты жителя Якутии всегда было дешевле и выгоднее, и это не изменится в 2023 году. Стоимость поездок на общественном транспорте по КЖЯ не будет повышаться с 1 января 2023 года.

Тариф на оплату проезда по транспортному кошельку Карты жителя Якутии в 2023 году остается на уровне 28 рублей. Для категории многодетных по транспортному кошельку КЖЯ проезд составит 26 рублей.

Вместе с тем, согласно официальной информации, с 1 января 2023 года стоимость проезда на автобусе повысится до 40 рублей при оплате наличными, при оплате по банковским картам – до 36 рублей.

Кроме того, существенно выгодной останется оплата проезда по транспортному кошельку Карты жителя Якутии по пригородным маршрутам – 53 рубля, до пос. Жатай – 59 рублей.

Напоминаем: чтобы воспользоваться этими тарифами, нужно подключить транспортный кошелек на вашей Карте жителя Якутии.

Что такое транспортный кошелек? На Карте жителя Якутии есть отдельный баланс для оплаты проезда – это и есть транспортный кошелек. Стоимость поездок на автобусе будет списываться только с этого баланса, случайно оплатить транспортным кошельком покупки не получится.

Для вашего удобства в мобильное приложение «АЭБ Онлайн» недавно был добавлен новый функционал управления транспортным кошельком. В частности, в обновленной версии приложения появилась возможность удаленного выбора транспортного кошелька для оплаты проезда.

Чтобы осуществить переход с «Оплаты банковской картой» на «Транспортный кошелек», нужно сделать несколько простых шагов:

Выбрать Карту жителя Якутии из списка своих карт в мобильном приложении;

Нажать на кнопку «Подключить» на экране Карты жителя Якутии;

Выбрать тариф «Транспортный кошелек»;

На экране подключения транспортного кошелька нажать на кнопку «Подать заявку»;

При успешном подключении на экране появится сообщение, что «Транспортный кошелек подключен»;

Пополнить транспортный кошелек;

Активировать транспортный кошелек через валидатор в автобусе или киоски самообслуживания АЭБ.

Альтернативным способом подключения транспортного кошелька является подача соответствующей заявки через офисы отделений АЭБ или call-центр: 8-800-100-34-22.

Пополнить транспортный кошелек можно приложении «АЭБ Онлайн» (без комиссии).

В мобильном приложении необходимо выбрать вкладку «Оплатить» из меню внизу экрана. Нажать на кнопку «ВСЕ» в разделе «Оплата услуг». Выбрать «Транспортные карты» из списка, а затем «Пополнение транспортного кошелька «КЖЯ» по коду». Ввести сумму пополнения и номер транспортного кошелька. Нажать на кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ» и «ОПЛАТИТЬ». При успешном совершении оплаты на экране появится сообщение, что «Оплата прошла успешно!».

Если у Вас все еще нет Карты жителя Якутии, то оформить ее можно прямо сейчас онлайн, пройдя по ссылке.

Совершайте выгодные поездки на автобусе по Карте жителя Якутии и советуйте всем своим знакомым!

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