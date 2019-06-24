Стоимость проезда на автобусах до местности Ус Хатын снижена

В дни проведения праздника «Ысыах Туймаады», 29-30 июня, стоимость проезда до местности Ус Хатын установлена в размере 40 рублей – на 5 руб. дешевле, чем в прошлом году. Об этом глава города Сардана Авксентьева сообщила во время планерного совещания в понедельник, 24 июня.

В развитие темы мэр поручила соответствующим структурам уделить особое внимание транспортной доступности до Ус Хатын. Для этого необходимо обеспечить должное количество автобусов, курсирующих туда и обратно.

«Автобусы должны курсировать в достаточном количестве беспрепятственно. Из года в года наблюдаются серьезные пробки – прошу вас уделить этому особое внимание», — подчеркнула Авксентьева.