24.08.2019
20:45
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Экономика
Стоимость минимального набора продуктов снизилась в Якутии в июле
Стоимость продуктовой корзины в столице республики составила 6842,7 рублей на месяц, что ниже на 0,8% по сравнению с июнем, говорится на официальном портале Федеральной службы госстатистики. При этом рост цены минимального набора с начала года в Якутске составил 3%.
Максимальная стоимость набора отмечена в поселке Зырянка Верхнеколымского района — 9511,7 рубля, минимальная – в городе Нерюнгри 5986,1 рубля.
Всего же средняя стоимость продуктовой корзины в Якутии за июль снизилась на 0,4% в сравнении с июнем, но с начала года выросла на 3,9%.
Данные о стоимости набора приведены в расчете на одного человека в месяц. Состав условного (минимального) набора продуктов питания утвержден приказом Росстата.
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