Сто новых автобусов передали в автопарк Якутска

В Якутске на Комсомольской площади состоялось торжественное вручение ключей от 100 новых автобусов предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров по городским и пригородным маршрутам. Новая техника закуплена в рамках модернизации парка общественного транспорта к 100-летию ЯАССР. Весь автотранспорт изготовлен специально для северных условий и соответствует требованиями перевозки маломобильных граждан, передает ЯСИА.

Новые автобусы марки «КАвЗ» и «Вектор» изготовлены на Курганском и Павловском автобусных заводах в рамках реализации мероприятий по обновлению общественного транспорта к 100-летию ЯАССР. Все они произведены в северном исполнении, позволяющем обеспечить бесперебойную работу при экстремально низких температурах и комфортную температуру в салоне. Каждый автотранспорт оснащен кондиционером, двойными стеклопакетами, двойными полами и дополнительными отопителями. Автобусы украшены узором «вечного якутского календаря» по мотивам логотипа 100-летия ЯАССР.

Стоит отметить, что закупленные автобусы работают на газе, тем самым являются более экологичными и экономными в эксплуатации. А самое главное, автобусы соответствуют требованиями перевозки маломобильных граждан.

Из 100 единиц нового общественного транспорта 55 — автобусы большого класса марки КАвЗ-4270-82, они будут ездить на маршрутах муниципального предприятия «Якутская пассажирская автотранспортная компания»: 35 единиц будут осуществлять пригородные перевозки, 20 единиц встанут на новый муниципальный внутригородской маршрут номер 100.

35 автобусов «Вектор NEXT 8.8» в модификации «Доступная среда» будут осуществлять внутригородские маршруты.

Оставшиеся 10 автобусов КАвЗ-4238 в исполнении «межгород» направят на наиболее востребованные межмуниципальные маршруты Якутск-Покровск-Мохсоголлох-Якутск, Якутск-Намцы-Хатырык-Якутск, Якутск-Магарассы-Бердигестях.