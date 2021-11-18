Сто автобусов с кондиционером для Якутска

Основные меры поддержки, субсидирование части затрат субъектам малого и среднего бизнеса, а также организацию транспортных перевозок рассмотрели 17 ноября на постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Якутской городской Думы под председательством Алевтины Эверстовой.

В рамках рассмотрения бюджета городского округа в первом чтении на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов Ольга Максимова, начальник Департамента финансов Окружной администрации предоставила прогнозные объемы финансирования по двум муниципальным программам.

На реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе г. Якутск на 2020-2024 годы» в следующем году предусмотрено 7,3 млн. руб.

В виде поддержки субъектам малого и среднего бизнеса будет предоставлено субсидирование части затрат на оформление входной группы, согласно дизайн-коду.

Субсидию также предоставят на приобретение туристического, кухонного оборудования, изготовление и установку информационных указателей, обустройство и содержание инфраструктуры туристических маршрутов.

На комплексное развитие транспортной инфраструктуры в 2022 г. выделено 528,8 млн. руб.

На комиссии было отмечено, что субсидии, безусловно, дадут положительный отклик, но с введением куар-кодов, предприниматели испытывают определенные трудности. Поэтому, в первом квартале следующего года было предложено провести депутатские слушания с участием предпринимателей, Фонда развития предпринимательства республики и банков.

По второму вопросу выступил Александр Андросов, заместитель начальника Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации, руководитель МКУ «Организатор пассажирских перевозок».

«На сегодняшний день на территории городского округа осуществляется 30 регулярных маршрутов, из них 12 по пригородным. Три маршрута курсируют только в летний период, по дачным поселениям. Ежедневно на городские и пригородные маршруты выходят порядка 330 автобусов», — сообщил Александр Николаевич.

Как он добавил, в связи с закрытием части пр. Ленина, 15 маршрутов изменились, автобусы ездят по параллельным улицам: Ярославского и Пояркова. В ближайшее время планируется закрытие проспекта до улицы Хабарова.

По его словам, в 2023-2024 году весь парк автобусов выйдет из срока эксплуатации, что составляет десять лет. Поэтому планируется приобретение новых автобусов в лизинг. В 2022г. в начале марта в Якутск прибудут порядка 100 новых автобусов, которые будут оборудованы кондиционером и низким полом для маломобильных граждан.

Кроме этого, ведутся переговоры о выполнении МУП «ЯПАК» междугородних рейсов до Намцев, Покровска, Бердигестяха, Алдана и Нерюнгри. Маршруты запустят в случае финансирования из республиканского бюджета.

Андрей Косицкий, директор некоммерческой организации «Союз авто» подчеркнул, что отрасль испытывает кадровый голод, на маршрутах не хватает водителей и в скором времени, неизбежно повышение тарифа за проезд.

С целью повышения имиджа водителя, рассматривается вопрос ребрендинга предприятия и введения единой зимней, летней формы персонала. «Разумеется, это будут не белые рубашки для водителей», — сказал Валерий Домотов, директор МУП «ЯПАК».

На комиссии отметили, что по городу установлено 41 теплая остановка и было предложено на конечных остановках установить теплые павильоны, создать единую диспетчерскую для координации всех автобусов.