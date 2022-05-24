24.05.2022
11:33
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Якутия

СТНГ завершил строительство газопровода-отвода к Вилюйской АГРС

 Силами строительно-монтажного управления АО «Сахатранснефтегаз» завершено строительство участка магистрального газопровода-отвода к Вилюйской автоматической газораспределительной станции. С вводом объекта в эксплуатацию кратно повысится надежность транспортировок газа жителям населенных пунктов Вилюйского и Верхневилюйского районов.  Кроме того, у жителей двух улусов появится возможность подключить свои дома к газу, в том числе и по социальной газификации.  Труба диаметром 325 мм протянулась от действующего магистрального газопровода «Кысыл-сыр – Мастах» до Вилюйской газораспределительной станции. «Бригада в составе 20 человек с привлечением 10 единиц спецтехники завершила работы по прокладке и монтажу газопровода протяженностью 20 км. Все мероприятия выполнены и сданы в установленные проектом сроки, пневматические испытания газопровода на герметичность и прочность прошли успешно», – сообщил мастер участка Иннокентий Саввин. В ближайшее время Управление добычи и транспорта газа (УДТГ) АО «Сахатранснефтегаз» приступит к её запуску в эксплуатацию. Газопровод будет подключен к действующей газотранспортной системе компании. 

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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