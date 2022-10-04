СТНГ завершает работы по снятию дефицита в районе Птицефабрики

Врезка сети газораспределения высокого давления от Птицефабрики до АГАТУ пройдет в Якутске завтра, 5 октября.

Строительно-монтажные работы по прокладке сети высокого давления начались в 2022 году.

Завершение всех этапов мероприятий на этом объекте позволит создать техническую возможность подключения к газу домовладений района в ближайшие годы, в том числе по программе социальной газификации.

Работы пройдут с 08:00 ч. до 20:00 ч. 5 октября.

В связи с проведением плановых работ ожидается кратковременное ограничение газоснабжения в следующих объектах:

— ГРП-32 «Тубсанаторий», ГРП-59 «Алаас», ГРП-26 «Слабослышащих», ГРП-87 «Чочур-Муран», ГРПШ-52 «Саргы», ГРПШ-7 «Борисовка-1», ГРПШ-71 «Хаджи», ГРП-27 «Борисовка-1», ГРПШ-14 «Ива-Мир», ГРП-169 «Три сосны», ГГРП — 5 «ул. Билибина», ГРП-61 «Победа», ГРПШ-88 «Онтарио», ГРП – 30 «Ормикс», ГРП-90 СОТ «Мерзлотовед», ГРП-67 «Ботанический сад», ГРП-28 «Институт криолитозоны», ГРП-57 «Восход».

Напомним, что решение вопроса дефицита пропускной способности газовых сетей стало возможным благодаря решению главы Якутии Айсена Николаева. Так, впервые по городу Якутску на эти цели в 2022 году предусмотрено 233 млн рублей.