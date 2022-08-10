СТНГ запустит ГФУ к 55-летию газификации Якутии



9 августа текущего года генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников провёл выездное рабочее совещание по вопросу завершения строительно-монтажных работ на Якутском газоперерабатывающем заводе в рамках её модернизации.



По информации главного инженера – первого заместителя генерального директора компании Александра Гоголева и главного инженера Линейно-производственного управления магистральных газопроводов Павла Ксенофонтова, на данный момент все строительно-монтажные работы технологического оборудования завершены, ведутся пусконаладочные работы по электроснабжению, пожарной сигнализации, технологической связи, автоматизация связи, изоляция трубопроводов и благоустройство прилегающей территории.

По словам руководителя газовой компании, масштабный проект по модернизации Якутского газоперерабатывающего завода был начат со строительства резервного узла редуцирования взамен устаревшей газораспределительной станции и ввода в эксплуатацию новой станции налива сжиженного углеводородного газа.



На третьем этапе завершены строительно-монтажные работы по газофракционной установке с турбодетандерной установкой и были применены современные средств автоматизированного управления и новейшие технологические решения.



«Запуск газофракционной установки позволит увеличить объемы производства пропан-бутана и её реализацию, а также кратно повысит надёжность газоснабжения населенных пунктов путём дополнительной осушки природного газа на заводе. Мы планируем, что к 55-летию газификации Якутии торжественно запустим в работу комплекс газофракционной установки», — отметил Алексей Колодезников.

