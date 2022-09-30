Общество
СТНГ запустил сервис онлайн мониторинга газовых заправок
«Сахатранснефтегаз» запустил сервис видеомониторинга газовых заправок – теперь автолюбители города Якутска могут посмотреть загруженность станции, чтобы выбрать удобный пункт заправки в режиме реального времени. Об этом сообщил генеральный директор Алексей Колодезников.
Руководитель газовой компании отметил, что инфраструктура «Сахатранснефтегаза» должна отвечать самым современным технологическим требованиям и клиентоориентированному подходу.
«Мы знаем, как водителям важно не терять время на ожидание своей очереди и надеемся, что сервис будет по-настоящему полезен для потребителей с газовым оборудованием в автомобиле», – написал Алексей Колодезников.
Мониторинг доступен на официальном сайте AOSTNG.RU во вкладке «Мониторинг АГЗС».
На настоящий момент видеонаблюдение уже доступно на АГЗС по ул. Можайского, 31 и на Вилюйском тракте, 4 км, 6г.
Также отметим, что на передвижной АГЗС на Автодорожной, 16а, ведется реконструкция пункта заправки. В скором времени после завершения работ видеонаблюдение там будет также доступно для пользователей.
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