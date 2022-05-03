СТНГ встретил Первомай высокими производственными результатами

На параде в день Весны и Труда колонна АО «Сахатранснефтегаз» стала одной из многочисленных по количеству участников и красочных по оформлению.

В составе колонны в Якутске с гордостью за свою компанию и трудовые достижения шли более 300 сотрудников из Линейно-производственного управления магистральных газопроводов, Управления газораспределительных сетей, Строительно-монтажного управления и исполнительной дирекции. Отметим, что в газифицированных районах сотрудники эксплуатационно газовых участков тоже приняли участие в первомайских демонстрациях. Общее количество сотрудников «Сахатранснефтегаз», принявших участие в парадах по республике, составило порядка 700 человек.

Трудовому коллективу национальной газовой компании есть чем гордиться. По итогам рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год генеральный директор Алексей Колодезников отметил, что для национальной компании прошлый год был насыщенным как в плане позитивных событий, так и в плане производства.

«Этого всего удалось добиться благодаря слаженной работе многотысячного коллектива и поддержке и вниманию к газовой отрасли главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева в частности и руководства республики в целом», — отметил руководитель газовой компании.

Так, по основной деятельности, транспортировке и поставке природного газа, по итогам 2021 года коллектив «Сахатранснефтегаз» перевыполнил план — впервые в истории превысили показатели по поставке природного газа с плановых 1674 до 1809 млн кубометров. Также впервые перевыполнили план производство газомоторного топлива с плановых 7800 до 8133 тонн.

Для усиления материально-технической базы было закуплено 65 единиц техники на 300 млн рублей, включая автотехнику и спецтехнику, необходимые в производстве. Ввели в работу головную газораспределительную станцию в Якутске, для удобства и комфорта населения построили новый клиентский центр в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского улуса и существенно модернизировали такой центр в Якутске.

В целях повышения безопасности транспортировки газа проведена замена и реконструкция участков магистральных газопроводов «Кысыл Сыр – Якутск» и газопроводов-отводов общей протяженностью 15 км, газораспределительных сетей общей протяженностью 13 км. Завершили строительство первого этапа берегоукрепительного сооружения для обеспечения безопасной эксплуатации подводного перехода магистрального газопровода через реку Лену.

В марте 2021 года был пущен природный газ в селе Бердигестях Горного улуса. Построено порядка 95 км внутрипоселковых газопроводов низкого давления, выведено 1206 стояков, в том числе к 10 котельным, включая больничный комплекс, новую школу, детский сад и другие социальные объекты. Подключено к газу около 400 домов в жилом секторе. К 2023 году село будет полностью газифицировано.

В декабре 2021 года был произведен торжественный запуск газа в селе Диринг Чурапчинского улуса. Там введены в эксплуатацию пять очередей пусковых комплексов, выведены 480 газопроводов-вводов к границам земельных участков. Общая протяженность внутрипоселковых газовых сетей составляет более 34 километров, ими охвачено 100% домовладений села.

Одним из признаний работы компании является присуждение по итогам 2021 года Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) звания «Лучшее предприятие-природопользователь».

И это лишь немногая часть большой работы, которую проводит компания.

В 2022 году также продолжились важные инфраструктурные проекты: укрепление подводной части магистрального газопровода через реку Лена, начинается строительство клиентского центра в селе Бердигестях, закупается новое газовое оборудование, производится ремонт и замена частей магистрального газопровода «Кысыл Сыр – Якутск».

Кроме этого, этот год «Сахатранснефтегаз» должен завершить строительством рекордных 200 километров внутригородских и внутрипоселковых газопроводов. В прошлом году, для сравнения, это было всего 28 километров. Обновление городских и сельских газовых сетей ведется в целях обеспечения надежного и бесперебойного снабжения газом жителей республики, снятия дефицита пропускной способности газовых сетей для подключения к газу новых домов.

Одним из главных проектов ближайших лет является проект социальной газификации — безвозмездной прокладки газопровода до участка домовладения. Проект был инициирован партией «Единая Россия» и подержан президентом России Владимиром Путиным. АО «Сахатранснефтегаз» определён региональным оператором, а штаб возглавляет Ил Дархан.

Нельзя не упомянуть начало строительства завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах 84». Начало строительства ждали более 10 лет. И только в прошлом году благодаря усилиям главы Якутии Айсена Николаева и депутата Государственной Думы ФС РФ от партии «Единая Россия» Галины Данчиковой удалось добиться включения в федеральный бюджет средств на окончание строительства.

Как отмечал в своих выступлениях руководитель газовой компании, большой проект, который предстоит реализовать – это газификация Накынского рудного поля, к производственной площадке которого планируется подвести газопровод для перевода энергетических объектов на экономически более эффективное и экологичное газовое топливо. Это обеспечит промышленную и экологическую безопасность.

Кроме этого, для увеличения выработки сжиженного углеводородного газа методом глубокой осушки в этом году «Сахатранснефтегаз» должен ввести в работу новую газофракционную установку на Якутском газопереробатывающем заводе.

Всё это возможно сделать и реализовать только благодаря многотысячному коллективу национальной газовой компании.

Понимая профессионализм кадров и в целях различных мер поддержек, компания реализует различные социальные пакеты для своих сотрудников. Например, действующий коллективный договор считается одним из самых социально-ориентированных договоров с работодателями в республике. В соответствии с положением о социальной защите неработающих пенсионеров «Сахатранснефтегаз», тем работникам, которые имеют более 10-летний стаж работы на предприятии и вышли на пенсию, работая на предприятии, предусматривается ежемесячная социальная выплата в размере 5 тысяч рублей. Для этого в прошлом году специально подписано соглашение с негосударственным пенсионным фондом «Алмазная осень».

Кроме этого, в сентябре планируется повышение заработной платы сотрудников, уже повысили так называемое «трассовое» довольствие для работников, которые работают в полевых условиях.

«Хочу отметить, что компетенции наших специалистов действительно высокие. Учитывая специфику управления газовым хозяйством в суровых климатических условиях республики, можно смело говорить, что инженеры, операторы, проектанты, газоэлектросварщики, слесари, водители техники и другие специалисты, ежедневно выполняющие ответственную работу в «Сахатранснефтегазе» – настоящие мастера своего дела», — сказал Алексей Колодезников.