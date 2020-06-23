СТНГ: Возобновляется техобслуживание в частном секторе

АО «Сахатранснефтегаз» информирует о возобновлении с 23 июня планового технического обслуживания в частном секторе. Проверка газового оборудования обязательна для обеспечения безопасности населения даже в период самоизоляции.

Выезд к абонентам ведется строго по предварительной договоренности по телефону. В связи с этим, «Сахатранснефтегаз» настоятельно рекомендует абонентам содействовать сотрудникам газовой компании и не препятствовать их работе, поскольку природный газ – источник повышенной опасности, и жизненно необходимо со всей ответственностью подходить к вопросу безопасного пользования газом в быту.

Меры по безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции предприняты в полной мере – каждый сотрудник в обязательном порядке проходит контроль температуры тела, обеспечен средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Каждые два часа газовики проходят медицинский контроль, проводится регулярная санитарная и дезинфицирующая обработка рабочих помещений и автотранспорта.

Напоминаем, что техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться ежегодно. Отказ в допуске газовой службы для для выполнения работ влечет наложение административного штрафа на граждан согласно КоАП N 195-ФЗ 30.12.2001.

Кроме того, с 23 июня возобновляется техобслуживание газового оборудования для юридических лиц. Также стартуют ремонтные работы по технической диагностике в домах с истекшим сроком эксплуатации внутридомового и квартирного газового оборудования.

В многоквартирных домах в период самоизоляции мероприятия по техобслуживанию газового оборудования пока не проводятся.