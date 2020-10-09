СТНГ возобновляет техобслуживание в Верхневилюйском улусе

Управление газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз» с 5 октября возобновляет работы по техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Также открывается прием абонентов в кассы приема платежей за газ.

В связи с тем, что в период распространения новой коронавирусной инфекции здоровье населения и сотрудников – приоритетное направление работы, «Сахатранснефтегаз» предпринял все меры по обеспечению безопасности. Работы по техобслуживанию внутри домов и квартир ведутся строго по предварительному согласию с абонентами – уведомлением и согласованием даты и времени по телефону.

В окнах приема посетителей и кассах для того, чтобы не допустить скопление большого количества людей, организована предварительная запись (8(41133)41987, 8(41133)43228), нанесены разметки для социального дистанцирования, действует строгий масочный режим. Всех посетителей ждет замер температуры и обработка рук санитайзерами.

Несмотря на открытие касс, в период пандемии мы настоятельно рекомендуем абонентам оплачивать за потребленный газ онлайн – на сайте aostng.ru, через приложение Сбербанк онлайн. Инструкции, как совершить оплату – здесь. В Верхневилюйском улусе заявки на подключение, разовые услуги продолжают принимать в электронном формате – через почту vvegu@mail.ru.

По всем интересующим вопросам абоненты Верхневилюйского улуса могут обратиться по номерам: (8(4112)41987, 8(4112)43228).